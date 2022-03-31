Вашингтон, 31 марта, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Национальный комитет Демократической партии США и избирательный штаб экс-кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон получили штраф за финансирование досье с заведомо ложными обвинениями в отношении Дональда Трмапа, которого демократы обвинили в сговоре с Россией, сообщает 31 марта The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Федеральная избирательная комиссия (FEC) США обнаружила, что Трампа ложно обвинили в попытках найти компромат на политических конкурентов. В свое время составители доклада заверили, что Трамп якобы выделил $1 млн взамен на информацию о конкурентах, хотя в реальности эта сумма пошла на юридические услуги.

Штаб Клинтон и Демократической партии согласились выплатить $8 и $105 тысяч соответственно для урегулирования претензий FEC, но отказались признать свою вину.

Напомним, ранее Дональд Трамп подал иск против Клинтон и Демократической партии, утверждая, что они пытались оклеветать его во время президентских выборов 2016 года.