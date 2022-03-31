Астрахань, , 18:30 — REGNUM В Астрахани бывший начальник исправительной колонии № 2 регионального УФСИН и трое его подчиненных предстанут перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и краже в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Металлолом Цитата из м/ф «Крокодил Гена». Реж. Роман Качанов. 1969. СССР

По версии следствия, с декабря 2020 года по июль 2021 года начальник колонии, его заместитель двое подчиненных, разобрали находившуюся на территории исправительной колонии металлическую конструкцию — бывший производственный цех — и сдали в пункт приема металлолома. За это они получили более 1,5 млн рублей и присвоили деньги.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Кража в особо крупном размере» и «Превышение должностных полномочий». Расследование завершено, дело направили в суд.