Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Граждане США с 11 апреля смогут оформлять паспорта с обозначением «X» в графе пола. Такой документ будет выдаваться гражданам, не определяющих себя ни мужчиной, ни женщиной, сообщает 31 марта Reuters.

ЛГБТ флаг на улице города в США

Спецпредставитель США по правам ЛГБТ Джессика Стерн назвала введение паспортов без гендерного обозначения историческим событием, заявив, что Соединённые Штаты приводят государственные документы в соответствие с «происходящей реальностью», которая подразумевает широкий спектр половых характеристик человека.

«Когда человек получает удостоверение личности, отражающее его настоящую сущность, он ощущает достоинство и уважение», — сказала Стерн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее университет в штате Пенсильвания предупредил студентов, что против них «могут быть приняты меры», если они не будут уважать желание однокурсников поменять местоимение при обращении.