США в апреле начнут выдачу гендерно нейтральных паспортов
Вашингтон, 31 марта, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Граждане США с 11 апреля смогут оформлять паспорта с обозначением «X» в графе пола. Такой документ будет выдаваться гражданам, не определяющих себя ни мужчиной, ни женщиной, сообщает 31 марта Reuters.
Спецпредставитель США по правам ЛГБТ Джессика Стерн назвала введение паспортов без гендерного обозначения историческим событием, заявив, что Соединённые Штаты приводят государственные документы в соответствие с «происходящей реальностью», которая подразумевает широкий спектр половых характеристик человека.
«Когда человек получает удостоверение личности, отражающее его настоящую сущность, он ощущает достоинство и уважение», — сказала Стерн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее университет в штате Пенсильвания предупредил студентов, что против них «могут быть приняты меры», если они не будут уважать желание однокурсников поменять местоимение при обращении.