Москва, , 18:16 — REGNUM 24-летний фланговый атакующий защитник московского «Спартака» Айртон Дантас проведет остаток сезона в бразильском футбольном клубе «Фламенго». Арендное соглашение рассчитано до конца 2022 календарного года.

Айртон Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Айртон Дантас принял участие в 21-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился одним забитым мячом в ворота подмосковных «Химок». Также на счету бразильца одна голевая передача в шести матчах Лиги Европы УЕФА.

Айртон Дантас выступает за «Спартак» с 1 января 2019 года после перехода из бразильского клуба «Флуминенсе» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.