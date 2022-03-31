Таллин, , 18:15 — REGNUM Число жителей Эстонии, планирующих купить или арендовать жилье в Испании, резко увеличилось с первого дня военных действий на Украине. Об этом порталу новостей гостедлерадитовещания ERR сообщил глава крупнейшего в Эстонии бюро недвижимости Uus Maa Яанус Лаугус.

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По словам Лаугуса, теперь в каждый рабочий день бывает как минимум два-три запроса о недвижимости в Испании: «Большинство из интересующихся — состоятельные люди, которые ищут более безопасное место для жизни своих семей. Если в последние несколько лет из-за коронавируса и ограничений вырос интерес к загородным домам в Эстонии, то сейчас ищут безопасное жилье в других странах Европы».

Лаугус добавил, что из-за климата, культуры и удобного транспортного соединения приоритетным для эстонцев остается южное побережье Испании. Сейчас в одном только испанском регионе Марбелья проживают 300 эстонских семей, и их число растет.

Лаугус добавил, что сам переехал в Испанию в 2014 году и его решение отчасти было связано с событиями в Крыму.