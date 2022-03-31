Санкт-Петербург, , 18:39 — REGNUM Русофобские заявления отдельных представителей преподавательско-профессорского состава СПбГУ не способны поменять мнение населения России, которое полностью поддерживает проведение спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта сообщил экономист Василий Колташов.

Против Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, после начала специальной военной операции России на Украине студенты факультета свободных искусств и наук СПбГУ составили письмо с осуждением решения президента Владимира Путина и руководства страны. В то же время значительная часть преподавателей университета выступили против подобного поведения и заявили о своей поддержке проведению спецоперации на Украине. После этого патриотическая часть профессуры СПбГУ подверглась травле и оскорблениям со стороны коллег, занявших русофобскую позицию.

«Никакого влияния на общественное мнение позиция этих людей не оказала. Они имеют нулевой авторитет в обществе, являясь клиентами «либеральной партии». С точки зрения общества они никто. Это говорит о том, насколько они ученые, насколько их уважает народ, насколько они нужны. Авторитета у них особо никакого нет. А авторитета нет потому, что это люди, которые являются бюрократической профессурой. Это не ученые, которых интересно слушать. И как бюрократическая профессура они никому не интересны», — сказал Колташов.