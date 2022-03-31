Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Русофобские заявления отдельных представителей преподавательско-профессорского состава СПбГУ не способны поменять мнение населения России, которое полностью поддерживает проведение спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта сообщил экономист Василий Колташов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Против

Как сообщало ИА REGNUM, после начала специальной военной операции России на Украине студенты факультета свободных искусств и наук СПбГУ составили письмо с осуждением решения президента Владимира Путина и руководства страны. В то же время значительная часть преподавателей университета выступили против подобного поведения и заявили о своей поддержке проведению спецоперации на Украине. После этого патриотическая часть профессуры СПбГУ подверглась травле и оскорблениям со стороны коллег, занявших русофобскую позицию.

«Никакого влияния на общественное мнение позиция этих людей не оказала. Они имеют нулевой авторитет в обществе, являясь клиентами «либеральной партии». С точки зрения общества они никто. Это говорит о том, насколько они ученые, насколько их уважает народ, насколько они нужны. Авторитета у них особо никакого нет. А авторитета нет потому, что это люди, которые являются бюрократической профессурой. Это не ученые, которых интересно слушать. И как бюрократическая профессура они никому не интересны», — сказал Колташов.