Казань, 31 марта, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Завтра, 1 апреля, казанский «Рубин» в матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет подмосковные «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч «Зенит» — «Рубин»

Матч, который пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена», обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты главного судьи — Роман Усачев и Адлан Хатуев. Резервный арбитр — Ранэль Зияков.

В последний раз «Химки» и «Рубин» играли между собой 22 августа 2021 года в матче пятого тура чемпионата России. Тот матч завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Денис Глушаков (16' Кемаль Адеми) и Дарко Йевтич (30' Михаил Костюков).

На данный момент «Рубин» с семью победами и 25-ю набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки», набрав 18 очков, идут на последней позиции в зоне вылета.