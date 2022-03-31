Кострома, 31 марта, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Большинство костромичей и ярославцев никак не готовятся к возможным кризисным явлениям из-за санкций Запада в отношении России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в телеграм-каналах ИА REGNUM в Костроме и Ярославле.

Статуя Шивы

Всего в исследовании приняли участие 690 человек. 62% из них отметили, что не готовятся к возможным проблемам, а в случае их возникновения будут действовать «по ситуации». Ещё 15% опрошенных закупают впрок продукты и товары первой необходимости.

12% проголосовавших планируют заняться огородом. Варианты про закупку лекарств, инвестиции в здоровье, технику, и поиск подработки выбрали 10%, 7% и 8% опрошенных соответственно. В меньшинстве оказались граждане, осваивающие новые навыки и инвестирующие в валюту, металлы и акции. За эти варианты проголосовали по 5% участников.