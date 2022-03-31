Москва, , 18:10 — REGNUM В Музее Победы на Поклонной горе прошла торжественная церемония награждения победителей организованного Бессмертным полком России творческого конкурса памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового «Пробуждая сердца».

Василий Лановой в роли Ивана Вараввы Цитата из к/ф «Офицеры», реж. Владимир Роговой, 19741 год, СССР

Из всех регионов всех уголков страны приехали 24 победителя, занявшие 1−3 места в восьми номинациях конкурса. Всего было подано более 10 000 заявок.

«Здесь нет проигравших. Вы все победители. Вы все старались, учили стихи, читали, что-то придумывали, разрабатывали сценки, своими руками мастерили костюмы, декорации, ставили свет, потом снимали, монтировали эти ролики. Наша задача только в одном — пробудить сердца!» — уверена председатель жюри конкурса, народная артистка РФ, вдова Василия Ланового Ирина Купченко.

Она и другие члены жюри приняли участие в праздничном концерте, подводящем итоги конкурса. Со сцены авторов лучших работ поздравили народные артисты РФ Михаил Ножкин, Евгений Князев, Дмитрий Певцов, Эдгард Запашный, и многие другие.

Также во время концерта был представлен новый раздел сайта Бессмертного полка России, посвященный памяти Василия Ланового. Многие люди приняли участие в акции памяти любимого артиста — когда его не стало, разместили воспоминания о нем на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #нашЛановой. Затем в течение года в адрес Бессмертного полка России присылали воспоминания о своем кумире и фотографии.

Теперь из всех этих снимков и рассказов собрано уникальное панно — это портрет Василия Ланового работы фотографа Валерия Лукьянова, нажимая на каждую точку которого, можно увидеть фото или прочитать историю, оставленную теми, кто никогда не забудет великого человека и настоящего патриота Василия Ланового.

Еще один приятный момент во время концерта — церемония возвращения утраченной награды.

История эта началась, когда несколько лет назад Юрий Ерофеев купил орден Отечественной войны II степени, найденный на территории Одесской области Украины, и занялся поисками родственников бойца, которому она принадлежала. В ноябре 2021 года он обратился в отдел по работе с обращениями граждан Бессмертного полка России.

Благодаря совместным усилиям сотрудников патриотического движения и работников Центрального архива Министерства обороны РФ было установлено, что награда принадлежит Бато Нилсановичу Бурлову, 1917 г.р., уроженцу села Куркат Алзо-Хигинской с/с Голуметского района Иркутской области.

«Я очень благодарен Бессмертному полку России, что так оперативно подключились и нашли родственников, которым я могу передать орден. У меня у самого дед пропал без вести под Тверью в декабре 1941, и он тоже в Бессмертном полку. Думаю, что еще с помощью Бессмертного полка России мы и его найдем», — отмечает Юрий Ерофеев.

Старший лейтенант, заместитель командира по политической части, Бато Бурлов состоял в рядах Красной Армии с 1939 года. Воевал в составе воинских подразделений Донского и Юго-Западного фронтов. Трижды был ранен. За боевые заслуги был награжден орденом Красной звезды в декабре 1942 года и медалью за оборону Сталинграда в мае 1943 года. О награждении его орденом Отечественной войны II степени он так и не узнал, потому что погиб в апреле 1944 года. Орден был передан для вручения политруку воинского подразделения, который также погиб в бою.

В Музей Победы на торжественную церемонию возвращения утраченной награды прибыли правнуки Бато Бурлова — Артем и Дмитрий. Для передачи приехал Юрий Ерофеев с внуком Владиславом.

«Бессмертный полк России и такие люди как Юрий Александрович выполняют важную миссию для нашей большой многонациональной страны, для нашего народа. Сейчас, когда мой дед, ваши деды — миллионы дедов отдали свои жизни, чтоб никогда это не повторилось, мы должны не допустить того, что было тогда», — отметил, принимая награду прадеда, Артем Бурлов.

Так, конкурс памяти человека, всю свою жизнь помогавшего в деле сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, помог родственникам героя обрести его законную награду.

А победители конкурса с дипломами, призами и массой положительных эмоций уже возвращаются в родные города.

Все авторы поданных заявок, соответствующих тематике конкурса, получат сертификаты участников — их можно будет скачать в личных кабинетах конкурсантов после 5 апреля.

Конкурс проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Организаторы надеются, что он станет ежегодным.