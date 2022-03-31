Рига, , 18:09 — REGNUM Сельскохозяйственный сектор Латвии приближается к моменту отчаяния, производство продукции дорожает, многих видов сырья уже не хватает. Об этом сообщает латвийское издания Latvijas avize со ссылкой на члена правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций Каспара Мелниса.

Сельское хозяйство sebagee

Мелнис прямо призвал правительство Латвии объявить чрезвычайное положение и принять некоторые срочные решения, которые должны помочь важнейшей отрасли национальной экономики.

«Ситуация в животноводстве очень сложная. Речь идет уже не о росте цен на сырьевые товары, а о дефиците в некоторых областях. Невозможно достать сырье именно для кормов, даже тот же жмых рапсовый или кукурузный, потому что их просто физически нет», — указал представитель сельскохозяйственного сектора.

Животноводам с долгосрочными контрактами тоже не спокойно, так как многие из этих контрактов попросту разрываются. Ни одна ферма вообще не может говорить об увеличении объемов на данный момент.

«Мы вообще не знаем цен и не можем их предсказать. Цена рапсового жмыха выросла еще на 100 евро за тонну. Нас просто ставят перед фактом, потому что ничего другого в данный момент получить нельзя. Мы все наблюдаем рост цен на топливо на заправках, в том числе и на все остальные ресурсы», — добавил Мелнис.

По его словам, уже можно говорить о том, что при развитии нынешней негативной ситуации, не всем жителям Латвии в будущем будут доступны продукты питания по разумным ценам: «Нас это тревожит. Поэтому мы призываем правительство принять чрезвычайные меры. У них есть инструменты, чтобы исправить эту ситуацию или, по крайней мере, уменьшить влияние на потребителей».

По словам Мелниса, речь может идти о снижении НДС.

«В других странах ситуация не такая резкая и драматичная, как образуется здесь», — заявил он.