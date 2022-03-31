Рига, , 18:05 — REGNUM Парламент Латвии в ускоренном порядке в четверг, 31 марта, принял поправки в закон об иммиграции, согласно которым на период до 30 июня 2023 года прекращается выдача временных видов на жительство гражданам Российской Федерации и Белоруссии.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Об этом сообщил местный портал bb.lv, отметив, что, чтобы ускорить процесс, законодатели решили не ждать, пока в парламенте завершится рассмотрение совершенно нового законопроекта об иммиграции и проголосовали за срочные поправки в уже действующий «старый» иммиграционный закон.

Таким образом, парламент Латвии Сейм поддержал изменения, которые подготовили специалисты по миграционным вопросам МВД. Однако предусмотрены и исключения из этого правила. Так по-прежнему они смогут претендовать на ВНЖ, если они участвуют в научных проектах, учебе или учебной практике в соответствии с правовыми актами Евросоюза.

Кроме того, ВНЖ будет выдаваться тем гражданам РФ и Белоруссии, которые получили в Латвии альтернативный статус (статус политического беженцам). Также ВНЖ будут оформлять супругам граждан Латвии или неграждан Латвии.

Депутаты также единогласно поддержали поправку в этом же законе, которая позволяет лишать временного вида на жительство тех иностранцев, которые, по заключению компетентных органов, действовали против интересов безопасности государства и общества, или публично прославляли, отрицала или оправдывали геноцид, преступления против человечества, преступления против мира или военные преступления.

Очевидно, добавляет издание, что под этим подразумеваются попытки обладателей ВНЖ оправдывать действия России на Украине.