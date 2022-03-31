Москва, , 18:05 — REGNUM Документы, захваченные российскими военными в ходе спецоперации на Украине, свидетельствуют о нарушении Вашингтоном и Киевом обязательств, принятых ими в рамках Резолюции Совбеза ООН № 1540 об отказе от любой формы поддержки негосударственных субъектов, пытающихся разрабатывать, приобретать, производить, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом сообщил 31 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на Украине.

«Считаем, что поступающие документы свидетельствуют о фактическом нарушении США и Украиной обязательств в рамках статьи 4 КБТО и Резолюции Совбеза ООН № 1540 от 28 апреля 2004 года», — заявил Кириллов.

Напомним, 31 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ представил документы, свидетельствующие о создании и планах применения биологического оружия США и Украиной.

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