Москва, 31 марта, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Документы, захваченные российскими военными в ходе спецоперации на Украине, свидетельствуют о нарушении Вашингтоном и Киевом обязательств, принятых ими в рамках Резолюции Совбеза ООН № 1540 об отказе от любой формы поддержки негосударственных субъектов, пытающихся разрабатывать, приобретать, производить, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Об этом сообщил 31 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на Украине.

«Считаем, что поступающие документы свидетельствуют о фактическом нарушении США и Украиной обязательств в рамках статьи 4 КБТО и Резолюции Совбеза ООН № 1540 от 28 апреля 2004 года», — заявил Кириллов.

Напомним, 31 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ представил документы, свидетельствующие о создании и планах применения биологического оружия США и Украиной.