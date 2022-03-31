Москва, , 18:04 — REGNUM Новая волна мигрантов ожидает европейские страны. Виной тому политика Запада, заявил 31 марта российский президент Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Отметив, что власти ЕС призывают граждан своих стран теплее одеваться и меньше есть — «лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину», президент России назвал эту политику сомнительной, хотя и не новой.

Владимир Путин «Кстати, за продовольственным кризисом последует ещё один — ещё одна волна миграции, в том числе и прежде всего — в европейские страны».

Российский президент добавил, что эти решения Запада толкают «мировую экономику к кризису, к разрыву производственных и логистических связей, ведут к росту глобальной инфляции и усилению неравенства, к снижению благосостояния миллионов людей».

Владимир Путин «А в беднейших странах, я уже сейчас только сказал об этом, и к трагедии массового голода. Естественно, возникает вопрос: а кто за это отвечает, кто ответит за это?»

Читайте ранее в этом сюжете: К санкциям Запада спокойно относится большинство жителей России – опрос