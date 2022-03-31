Москва, 31 марта 2022, 18:04 — REGNUM Новая волна мигрантов ожидает европейские страны. Виной тому политика Запада, заявил 31 марта российский президент Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной отрасли РФ.

Владимир Путин
Владимир Путин
Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отметив, что власти ЕС призывают граждан своих стран теплее одеваться и меньше есть — «лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину», президент России назвал эту политику сомнительной, хотя и не новой.

«Кстати, за продовольственным кризисом последует ещё один — ещё одна волна миграции, в том числе и прежде всего — в европейские страны».
Владимир Путин

Российский президент добавил, что эти решения Запада толкают «мировую экономику к кризису, к разрыву производственных и логистических связей, ведут к росту глобальной инфляции и усилению неравенства, к снижению благосостояния миллионов людей».

«А в беднейших странах, я уже сейчас только сказал об этом, и к трагедии массового голода. Естественно, возникает вопрос: а кто за это отвечает, кто ответит за это?»
Владимир Путин

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