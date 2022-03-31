Курск, 31 марта, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Курскую область прибыла новая группа беженцев из ЛНР и ДНР — 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

ГУ МЧС России по Курской области Прибытие беженцев

«К нам прибыла группа из 30 человек, 26 из которых — дети в возрасте от 7 до 17 лет. Их разместили на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимпиец», — прокомментировал зампредседателя областного комитета безопасности Дмитрий Демьяненко.

Всего в регионе развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых проживают более 1,3 тыс. вынужденных переселенцев.