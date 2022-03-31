Курган, , 18:00 — REGNUM В Курганской области родственникам военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР, дополнительно выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Специальная военная операция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«Жизнь человека нельзя компенсировать никакими деньгами. Но мы должны понимать, что у семей павших бойцов, участвовавших в спецоперации, остаются бытовые проблемы, необходимость воспитывать и ставить на ноги детей. В этой связи поручил правительству региона взять на себя обязательства по дополнительным выплатам, помимо тех, что предусмотрены министерством обороны и страховкой», — сообщил Вадим Шумков.

Ранее курганский губернатор поручил муниципалитетам взять на себя все расходы по погребению и организацию похорон погибших военнослужащих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Тюменской области планирует выплачивать по три миллиона рублей семьям военных, погибшим во ходе спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР, и по одному миллиону рублей — семьям раненых.

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