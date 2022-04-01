Москва, 1 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Крыму уже в 2024 году будет перерабатываться 100% твердых бытовых отходов (ТКО). Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля, об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам совещания.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Создание объектов обеспечит достижение цели поставленной президентом страны — 100% обработка твердых коммунальных отходов и снижение захоронения в два раза. Причем, выполним эту задачу не к 2030, а уже в 2024 году. Это особенно важно, учитывая планы по развитию туристического потенциала Крыма», — цитирует Абрамченко ее пресс-служба.

На строительство трех современных мусороперерабатывающих комплекса на территории Крыма предполагается направить более 8 млрд рублей.

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Абрамченко поручила ППК РЭО совместно с регионом обеспечить реализацию проекта в Крыму в соответствии с графиком выполнения работ и с применением лучших экологических решений.

«Вместе с главой Крыма Сергеем Аксёновым подписали дорожную карту о создании до 2024 года трех комплексных объектов инфраструктуры по обращению с ТКО на территории республики. Проектирование объектов в настоящее время уже ведется и должно быть завершено осенью 2022 года. К созданию объектов планируется приступить в конце текущего года. Все участки подобраны, мы в графике, предусмотренном подписанной дорожной картой», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

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Самым грязным городом Республики Крым является Бахчисарай, сообщил ранее глава Крыма Аксёнов.