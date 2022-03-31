Вашингтон, 31 марта 2022, 17:56 — REGNUM Американская компания New Fortress Energy подала заявку на строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) у берегов Луизианы. Проект может быть введён в эксплуатацию уже в I квартале 2023 года, сообщает 31 марта Reuters.

Терминал сжижения газа Sabine Pass. Луизиана. США
Терминал сжижения газа Sabine Pass. Луизиана. США

Примечательно, что заявленные сроки реализации проекта значительно превышают обычные три-четыре года, необходимые для строительства наземного завода СПГ. Предполагается, что данный завод поможет Соединённым Штатам выполнить обещание президента Джо Байдена, предложившего увеличить поставки СПГ в Европу в качестве альтернативы российскому газу.

Напомним, на минувшей неделе Байден пообещал отправить в Европу не менее 15 млрд кубометров СПГ и в последующие годы увеличить объемы поставок.