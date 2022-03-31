Вашингтон, 31 марта, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Американская компания New Fortress Energy подала заявку на строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) у берегов Луизианы. Проект может быть введён в эксплуатацию уже в I квартале 2023 года, сообщает 31 марта Reuters.

Терминал сжижения газа Sabine Pass. Луизиана. США

Примечательно, что заявленные сроки реализации проекта значительно превышают обычные три-четыре года, необходимые для строительства наземного завода СПГ. Предполагается, что данный завод поможет Соединённым Штатам выполнить обещание президента Джо Байдена, предложившего увеличить поставки СПГ в Европу в качестве альтернативы российскому газу.

Напомним, на минувшей неделе Байден пообещал отправить в Европу не менее 15 млрд кубометров СПГ и в последующие годы увеличить объемы поставок.