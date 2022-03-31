Ивангород, Ленинградская область, 31 марта, 2022, 18:06 — ИА Регнум. На границе Ленинградской области с Эстонией на МАПП «Ивангород» скопилась очередь из грузовых автомобилей как на выезд в Евросоюз, так и на въезд в РФ, сообщили 31 марта в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Peter Mooney Грузовики

Как отметили в ведомстве, с середины февраля 2022 года количество транспортных средств международной перевозки, следующих из России в Эстонию через Ивангород, значительно увеличилось.

«Пропускная способность пункта пропуска составляет 200 грузовых авто в сутки: 100 — на въезд, 100 — на выезд. С увеличением товаропотока грузовой транспорт выпускается сверх проектной пропускной способности. В марте таможенники в среднем оформляли 135 грузовых авто в сутки», — отметили в ведомстве пояснив, что работа ограничена пропускной способностью сопредельного эстонского пункта пропуска.

В результате грузовики скапливаются на мосту через реку Нарова между Ивангородом и Нарвой в ожидании прибытия в сопредельный пункт пропуска.

«В связи с этим Кингисеппская таможня рекомендует участникам ВЭД и перевозчикам при выборе маршрутов движения учитывать информацию о ситуации в пунктах пропуска», — подытожили в пресс-службе.