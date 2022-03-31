Москва, 31 марта, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Сомнительные опыты военно-биологической направленности регулярно проводились на жителях Украины, сообщил 31 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В частности, в киевском Центре общественного здоровья Минздрава Украины проводились исследования с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также с сокрытием личности испытуемых.

«На одном из таких биообъектов — Центре общественного здоровья Минздрава Украины — проводилась реализация сразу нескольких проектов UP с общим объемом финансирования более 30 млн. долларов.

Прошу обратить внимание на решение, подписанное главой этического комитета указанного Центра 12 июня 2019 г. в рамках проекта UP — 8. Документ свидетельствуют о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также сокрытии личности испытуемых.

Возникает вопрос: о каких опасных для жизни испытаниях идет речь, если документом предписано, что «…о незначительных инцидентах с добровольцами необходимо сообщать в комитет по биоэтике США через 72 часа после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых — в течение 24 часов…»?

«Важным результатом спецоперации российских Вооруженных Сил стало прекращение деятельности пяти киевских биолабораторий, в которых проводились работы с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней. Часть коллекции была вывезена в США, оставшиеся штаммы экстренно уничтожены в соответствии с Приказом Минздрава Украины от 24 февраля», — подчеркнул Кириллов.