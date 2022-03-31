Москва, 31 марта, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Новые реалии для пользователей социальных сетей. Будущее российского блогерского сообщества». Эксперты обсудили политику зарубежных соцсетей в контексте ведущейся против России агрессивной информационной войны, опасность YouTube для российских пользователей, а также то, что привело к блокировке социальных сетей Meta* на территории РФ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Информационная война

Эксперты сошлись во мнении, что западные платформы сейчас стали полноценным оружием в информационной войне против России. На них массово распространяется деструктив, призывы к нарушению закона, а российские СМИ, транслирующие факты и российскую точку зрения, массово блокируются. Особое беспокойство у участников круглого стола вызывает YouTube: по состоянию на 19 марта, РКН зафиксировал 54 случая применения видеохостингом ограничений в отношении российских каналов.

Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы независимых журналистов и СМИ России с аудиторией в несколько миллионов, в том числе НТВ, РБК, ТНТ, «Известия», РЕН ТВ, «Пятый канал», «Царьград», «Русское радио» и общероссийских: «Первый канал», «Россия-1», «Звезда», «Культура», «Россия-24», РИА Новости, Sputnik. Заблокированными также являются каналы просветительских проектов «РЖЕВ. 500 дней в огне» и «Крым. Путь на Родину».

Под блокировки попадают как новостные, так и развлекательные и просветительские каналы, такие как «Спас» и «Культура». При этом если раньше видеохостинг списывал блокировки и ограничения контента на различные причины и особенности модерации, то теперь он не скрывает свою политическую ангажированность: 11 марта YouTube официально заявил, что будет блокировать аккаунты российских каналов.

Параллельно с этим на платформе стал появляться откровенно русофобский контент, призывы к свержению власти и деструктивные материалы. Например, пользователям YouTube транслируется реклама с призывами выводить из строя железнодорожную структуру России и Белоруссии.

«Лига безопасного интернета вообще не понимает на данный момент инерцию Роскомнадзора в отношении YouTube. Нам пользователи пишут массово: почему в YouTube только откровенно русофобский контент, почему нет альтернативы, почему там представлена только украинская позиция, почему там позиция только бандеровцев и нациков? Почему детям в середине мультиков или просветительского детского контента показывают рекламные вставки с дезинформацией и с насильственными призывами по ситуации на Украине? Почему блокируют российские официальные СМИ, не только новостные, но и такие как «Спас» и «Культура», где большое количество просветительского контента? Развлекательные телеканалы, например, ТНТ? Но при этом не блокируют очевидно опасный контент, такой как треш-стримы? Хотелось бы, чтобы коллеги в Роскомнадзоре услышали вот это народное возмущение. Выписывать штрафы Google, безусловно, правильно, но разве их кто-то вообще платит? А в текущей ситуации вообще выплатит когда-либо? Нет, конечно. Но вредить нашим детям, давить на их не устоявшуюся психику продолжат. И штрафы — это уже не та мера, которая в текущей ситуации сработает», — рассказала Екатерина Мизулина, член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета.

Политическая ангажированность YouTube, как и других западных ИТ-гигантов, не вызывает у экспертов сомнений. Очевидно, что в сложившейся геополитической ситуации они выполняют масштабный заказ на подавление российской точки зрения и дестабилизацию российского общества.

«Что касается западных площадок, это очень большая наивность и иллюзия, что они действуют сами по себе, что это какие-то независимые площадки, где рынок все сам регулирует. Это, на самом деле, средство информационного поражения коллективного запада, где алгоритмы продвижения полностью подчиняются вполне конкретным задачам. Причем, к сожалению, это касается и вполне мирных, на первый взгляд, проектов и площадок. У нас Роскомнадзор, к сожалению, не имеет технической возможности блокировать конкретные аккаунты, конкретные группы в любых социальных сетях. Он может заблокировать только целиком сайт или социальную сеть. И, если она ведет себя как оружие стратегического противника, то соответственно с ним надо поступать по законам военного времени», — прокомментировал Андрей Цыганов, руководитель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре.

Один из западных гигантов — корпорация Meta* — пошла еще дальше продвижения фейков и цензуры российских СМИ, официально разрешив призывы к насилию в отношении россиян на своих платформах Instagram* и Facebook*. В результате она была признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Участники круглого стола считают, что у корпорации были все шансы избежать крайней меры, однако она предпочла полностью включиться в информационную войну на территории РФ, поэтому решение регуляторов закономерно и более того задает новую парадигму регулирования бигтеха в мировом масштабе.

«На сегодняшний день Россия как создатель и как государство, поддерживающее создание национальных платформ, может стать лидером международно-правового регулирования в ИТ-сфере и в сфере интернета, включая вещи, которые как бы не регулируются государством, включая этические нормы права, включая политики компаний, которые работают. Если нам удастся перейти из основной группы в лидерство по законодательству, это будет очень хороший пример для абсолютного большинства стран. Вы же понимаете, что большинство стран и руководств этих стран совершенно не согласны с тем, что бизнес диктует условия суверенному государству. А сегодня происходит именно так, что транснациональные корпорации стандартно с привязкой к США как к материнской стране, как к материнской юрисдикции, оказывают давление на национальные администрации, они игнорируют национальное законодательство и это никому не нравится. Сегодня Россия сформулировала внятно, что надо двигаться по-другому», — заявил Артём Кирьянов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике.

Шансы на разблокировку соцсетей Meta* в перспективе эксперты оценивают как крайне низкие. Причина в том, что корпорация Цукерберга явственно демонстрировала нежелание работать в рамках российского правового поля и в интересах российских пользователей на протяжении многих лет.

«С Facebook* и Instagram* мы начинали коммуникацию чуть ли не с 2015 года на тему того, что давайте работать, открывать представительства. Это была планомерная работа и с Роскомнадзором, и через нашу ассоциацию мы пытались вывести всех на диалог. Чтобы пользователи не пострадали — у нас была именно такая задача. Но не все захотели (а именно Meta*) договариваться по поводу открытия здесь представительства, коммуникации. Достучаться порой до социальных сетей было невозможно, сейчас ситуация чуть-чуть изменилась, но на диалог идут только российские соцсети, — подчеркнул заместитель генерального директора РАЭК Сергей Гребенников, — Всем [иностранным ИТ-гигантам] была дана возможность с 1 января открыть здесь российское представительство и начать взаимодействовать с российскими органами государственной власти. Apple смогла открыть представительство, Zoom пытаются сейчас, TikTok открыли. Но невозможно стучаться в дверь, которая закрыта на очень много замков. Давайте не будем сейчас гадать, посмотрим, как будут развиваться события в этом направлении, но здесь все уже зависит не от нас с вами, а от политики со стороны компании Meta*».

Напомним, что требования закона о «приземлении» действуют с 1 января 2022 года. Согласно ему, владельцы зарубежных интернет-сервисов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей должны открыть официальные представительства на территории страны, разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями и регистрировать личный кабинет на сайте РКН для взаимодействия с органами власти.

Cоцсети Instagram* и Facebook* после признания их владельца Meta* экстремистской организацией исключили из реестра соцсетей в России, также Meta Platforms Inc* убрали из перечня компаний, обязанных выполнять закон о «приземлении».

Участники круглого стола сомневаются, что сейчас ситуация поменяется, несмотря на то, что Instagram теряет аудиторию русскоязычных пользователей. Хотя получение прибыли любой ценой является для ИТ-гиганта критичным, давление западного истеблишмента в текущей ситуации вряд ли позволит Meta* сменить курс с откровенного вредительства на исполнение российского законодательства.

«Пока исходя из текущих реалий, из позиций компании, которая абсолютно не понятна и политически ангажирована, никаких шансов на возвращение нет», — сказала Екатерина Мизулина.

«Многие до сих пор не верят, что уход запрещенных площадок — это навсегда. Ходят слухи, что к лету все вернется. Государство должно четко и понятно объяснить всем пользователям, что это надолго, навсегда, до тех пор, пока не состоится деятельное раскаяние корпорации Meta*, которая признана у нас экстремистской», — согласился руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич.

По мнению экспертов, пользователям не стоит держаться за привычные западные площадки, а осваивать российские соцсети и платформы — ведь отечественные решения в нашей стране развиваются давно и успешно. Кроме того, они выгодно отличаются от западных сервисов с точки зрения пользовательской безопасности.

«Здесь же вопрос не в том, что есть или нет [антироссийский и противоправный контент]. Здесь вопрос в том, как администрация соцсети реагирует, когда эта информация внесена в реестр запрещенных сайтов, то есть обязана быть заблокирована. «ВКонтакте» вообще в течение суток блокирует… С Telegram скорость, к сожалению, пока чуть ниже, но, тем не менее он начинает исправляться и тоже этот опасный контент модерировать», — отметила Екатерина Мизулина.

* Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ