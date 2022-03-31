Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUM Российская система науки и образования нуждается в масштабных реформах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта сообщил экономист Василий Колташов, комментируя русофобский скандал, который произошел в СПбГУ.

Русофобия Mirtesen.ru

Как сообщало ИА REGNUM, после начала специальной военной операции России на Украине студенты факультета свободных искусств и наук СПбГУ составили письмо с осуждением решения президента Владимира Путина и руководства страны. В то же время значительная часть преподавателей университета выступили против подобного поведения и заявили о своей поддержке проведению спецоперации на Украине. После этого патриотическая часть профессуры СПбГУ подверглась травле и оскорблениям со стороны коллег, занявших русофобскую позицию. Весь этот инцидент говорит о том, что российская система науки и образования нуждается в серьезных реформах, считает Колташов.

«Нужно провести в российской системе науки и образования глубокую реформу, которая сделает эту систему менее неолиберальной, избавившись от неолиберальных доктринеров. Это вернёт науку туда, чем она должна заниматься — к исследованиям и общественной позиции. Только тогда эта общественная позиция будет другой, она будет нелиберальной. Потому что множество людей в системе московского и петербургского образования являются клиентелой либеральной партии, обслуживающей западный капитал, это все те, кого принято называть «пятой колонной», — сказал экономист.