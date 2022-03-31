Стокгольм, , 18:12 — REGNUM С завтрашнего дня, 1 апреля, в соответствии с рекомендациями Агентства общественного здравоохранения Швеции, COVID-19 больше не будет считать общественно опасным и социально значимым заболеванием. Об этом 31 марта сообщил телеканал SVT.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

В то же время будет прекращено действия «Закона о пандемии» и «Закона о временных мерах по инфекционному контролю в местах общественного питания».

Эти законодательные акты были приняты в прошлом году и дали правительству право принимать решения — или уполномочивать другие государственные органы власти принимать решения — об особых ограничениях, которые обычно устанавливаются риксдагом.

«Но мы по-прежнему находимся в ситуации пандемии, и все мы должны продолжать обеспечивать сбалансированную жизнь в этих условиях», — предупредила жителей страны генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Виселл.