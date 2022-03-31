Москва, 31 марта, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Украинский режим делал попытки переоборудовать турецкие БПЛА «Байрактар» в носители химического и биологического оружия, сообщил 31 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на Украине.

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Исходя из технической документации этого проекта, переоборудованные таким образом беспилотники могли быть использованы для крупномасштабного применения биологического оружия на территории России.

«Обращает на себя внимание запрос украинского предприятия «Мотор Сич» к турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов «Байрактар». Хочу подчеркнуть, что данный документ датирован 15 декабря 2021 г. Его суть: есть ли возможность оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей ёмкостью свыше 20 литров.

При дальности полета такого БПЛА — до 300 км и снаряжении емкостей биологическими рецептурами — создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории Российской Федерации.

Фактически речь идет о разработке киевским режимом технических средств доставки и применения биологического оружия с возможностью их использования против Российской Федерации», — подчеркнул Кириллов.