Ярославль, 31 марта, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В Ярославской области за месяц подорожали некоторые продукты. Об этом со ссылкой на данные еженедельных мониторингов Ярославльстата сообщает корреспондент ИА REGNUM. Данные представлены в сравнении 25 марта с 4 марта.

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Наибольшее удорожание за этот период наблюдалось по сахару, он поднялся в цене на 43,2%. Четвёртого марта средняя стоимость килограмма в местных магазинах составляла 58 рублей 30 копеек, 25 марта — уже 83 рубля 50 копеек. Макароны и греча подорожали на 6,4% и 8,4% соответственно. А вот рис показал более внушительный рост — на 16,4% — до 103 рублей за килограмм.

Мука, подсолнечное масло и яйца увеличились в цене на 7,4%, 6,5% и 4,6% соответственно. Цена на пастеризованное молоко оказалась практически прежней — 59 рублей 85 копеек за литр. В разделе овощей сильнее всего подорожали капуста (31%), картофель (16,2%) и помидоры (16%). Из группы овощей существенно — на 13% увеличилась цена на курицу. Килограмм этого товара сейчас продаётся за 171 рубль 20 копеек. Говядина и свинина подорожали всего на 3,2 и 1,7%.