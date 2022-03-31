Ижевск, 31 марта, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В Удмуртии начали проверку по факту гибели 31-летнего работника одного из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Опрокинувшийся погрузчик

По предварительным данным, 30 марта на территории овощебазы в селе Завьялово мужчина при выполнении погрузочных работ при попытке заехать на эстакаду не справился с управлением, совершил опрокидывание погрузчика на бок. В результате водитель получил смертельную травму.

В рамках проверки ранее бал проведен осмотр места происшествия, в настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются сотрудники и руководство предприятия, истребованы необходимые документы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе прошлого года на АО «Комбинат КМАруда» в городе Губкин Белгородской области в камере штрека опрокинулся погрузчик, водитель погиб.

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