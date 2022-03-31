Пленные рассказали, как боевики «Азова»* расстреливали людей
Мариуполь, ДНР, 31 марта, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выпускали людей из города Мариуполя (ДНР), прикрывались ими. Об этом рассказали взятые в ходе спецопрации в плен украинские военные. Видео опубликовано 31 марта в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.
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На видео — шесть человек со связанными руками. Их взяли в плен в боях по освобождению Мариуполя. Они заявили, что с ними в плену обращаются хорошо. Каждый из них заявил, что сожалеет о своём участии в войне со своим народом.
«Бандеровцы — сволочи, разрушают мою страну, издеваются над людьми — над женщинами, над детьми», — сообщил пленный десантник. По его словам, бандеровцы «держат людей и не выпускают».
Другой пленный заявил, что украинское руководство и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издеваются над людьми.
Пленный Александр, уроженец Мариуполя, назвал происходящее на Украине фашизмом, который происходит по вине украинского руководства.
Морпех Валерий, житель Мариуполя, заявил об украинских боевиках следующее:
По словам другого пленного, президент Украины Владимир Зеленский и его приспешники привели страну к краху. Что касается «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Айдара» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он рассказал следующее:
Ещё один пленный рассказал, что видел, как украинские военные «расстреливали дома, многоэтажки»:
Бандеровцам он передал, чтобы они «убирались с нашей земли».