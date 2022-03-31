Москва, , 17:30 — REGNUM Российские военные получили документальные доказательства разработки в США техники и боеприпасов для применения биологического оружия.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщил 31 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на Украине.

В частности, он напомнил о беспилотнике для распространения зараженных насекомых в воздухе

«Так, агентством США по патентам и товарным знакам был выдан документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе. В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США», — рассказал Кириллов.

Им были представлены фотокопии иных патентов на различные типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур.

«В их описании отмечены характеристики: «…низкая удельная стоимость поражения и отсутствие необходимости контакта с живой силой противника…». Это соответствует реализуемой Вашингтоном концепции «бесконтактной войны». Показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний», — отметил российский генерал.

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