Украина, 25 апреля, 2009, 16:03 — ИА Регнум. В Нью-Йорке состоялась третья пресс-конференция чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBO, IBO Владимира Кличко и претендента на эти титулы Дэвида Хэя , поединок которых состоится 20 июня в Гельзенкирхене на Veltins-Arena. Британский боксер выступил в своем стиле, которого он придерживается последнее время. Хэй пришел на встречу с журналистами в футболке, на которой изображены оторванные головы обоих братьев Кличко.

"У твоих соперников не было желания победить, они не хотели идти до конца и не стремились к победе, - сказал Хэй на пресс-конференции. - Только Лэймон Брюстер и Корри Сандерс не испугались своего соперника. Брюстер пропустил много ударов, но затем нокаутировал Кличко. Сандерс пропустил меньше и тоже отправил его в нокаут. С тех пор Кличко очень хитро выбирает себе соперников, чтобы они не были похожи на тех двоих. Однако надо отдать ему должно: он лучший тяжеловес на сегодняшний день. Но я буду атаковать с первого раунда. Именно это вы увидите 20 июня. Я здоров! Я счастлив! Я на пике формы! Настало мое время!"