Воронеж, 31 марта, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Временные переселенцы, прибывшие в Воронеж из Донецкой и Луганской Народных Республик в конце февраля, постепенно покидают пункты временного размещения. Об этом написал в телеграм-канале глава Воронежа Вадим Кстенин.

Пресс-служба администрации Воронежа Лагерь «Голубой экран»

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«Все больше граждан из ДНР и ЛНР, которых приняли первые четыре городских пункта временного размещения, покидают их, в основном, возвращаясь домой. На сегодняшний день ПВРы покинул 241 человек», — уточнил Вадим Кстенин.

В связи со стабилизацией ситуации глава города принял решение объединить два пункта временного размещения в загородных лагерях в один — вечером 31 марта будет организован переезд людей из «Голубого экрана» в лагерь «Кировец». Что касается «голубого экрана», то там начнётся подготовка к летней оздоровительной кампании. Позже ПВР перенесут и из «Кировца», чтобы летом он смог принять детей.

«Дал указание найти для жителей Донбасса, временно покинувших свои дома и пока остающихся в Воронеже, подходящие столь же комфортные места — необходимый резерв в других объектах есть», — уточнил Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, первых беженцев из Донбасса Воронеж принял 20 февраля. Всего Воронежская область сможет принять до семи тысяч вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины.