Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Антироссийская деятельность ряда представителей преподавательского и студенческого сообщества СПбГУ является не отражением их личной позиции, а организованной провокацией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта сообщил экономист Василий Колташов.

(сс) Z

Напомним, практически сразу после начала специальной военной операции России на Украине студенты факультета свободных искусств и наук СПбГУ составили письмо с осуждением решения президента Владимира Путина и руководства страны. В то же время значительная часть преподавателей университета выступили против подобного поведения и заявили о своей поддержке проведению спецоперации на Украине. После этого патриотическая часть профессуры СПбГУ подверглась травле и оскорблениям со стороны коллег, занявших русофобскую позицию.

«Когда мы имеем дело с независимой позицией ученых — это нормально. Но в случае с российской системой науки и высшего образования мы такого не наблюдаем. Когда все начинают сбиваться в кучу и подписывать какие-то бумаги — это признак того, чем является наша система науки и образования — системой, где очень много клиентелы. Все эти люди не великие ученые, они чьи-то клиенты. И вот их патрон сказал: а теперь вы все действуете и подписываете мою декларацию, говорите, действуете. Такое оживление российской либеральной системы, они наблюдались у нас в разных частях — и деятели культуры вдруг стали против «войны», не замечая, что война в Донбассе идет с 2014 года. И бизнес западный, как по команде стал уходить из России», — сказал Колташов.