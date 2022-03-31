Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга чаще всего утилизировали бумагу и изделия из неё в феврале 2022 года. Такими данными 31 марта поделилась пресс-служба «Невского экологического оператора» — единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Мусор Дарья Драй © ИА REGNUM

Региональный оператор сделал статистику по 61 фракции, которые встречаются чаще всего. Среди них бумага, металл, средства личной гигиены, пищевые отходы и другие.

Аналитики сравнивали показатели в июле 2021 года и в феврале 2022. Чаще всего в обоих периодах петербуржцы выбрасывали бумагу (15% от общего объёма в июле и 25% в феврале). Далее идут пищевые и растительные отходы (22% в июле и 15% в феврале), пластик (18−19% в обоих месяцах). На четвёртой позиции отходы от мелкого ремонта (в июле 15% и 18% в февраля).

Региональный оператор также изучили статистику по крупногабаритным отходам. Здесь чаще всего отмечается мебель, отходы от ремонта (рамы окон, дерево, гипсокартон и другие). Также часто встречаются коробки из картона, упаковочная бумага и бытовая техника.

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