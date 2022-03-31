Пенза, 31 марта, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В начале апреля в Пензенской области прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным региональных синоптиков, ожидаются густой туман и сильный дождь.

Гроза

В пятницу, 1 апреля, местами по Пензенской области ожидается ночью и утром туман с видимостью 500 метров и менее, днем сильный дождь. Температура воздуха ночью составит +1…+3 градусов, днем потеплеет до +8.

В ночь на субботу, 2 апреля, воздух прогреется до +3…+5 градусов, днем — +12…+14. Осадки в виде дождя сохранятся в темное время суток, днем ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь.

В воскресенье, 3 апреля также пройдет дождь, ночью возможна гроза. В течение суток температура воздуха будет колебаться от +7 до +13 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии количество осадков в начале апреля может приблизиться к месячной норме.

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