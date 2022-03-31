Ростов-на-Дону, , 17:19 — REGNUM Сотрудники МЧС России с начала гуманитарной миссии доставили в Донбасс и на Украину около 11 тыс. тонн гуманитарного груза. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 31 марта.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Гуманитарные конвои доставили не только продукты питания, товары первой необходимости, одежду, но и строительные материалы, электростанции.

ИА REGNUM напоминает, что в Россию с начала эвакуации, объявленной 18 февраля, прибыли около 530 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Люди находят приют в пунктах временного размещения, у родных и близких, уезжают из Ростовской области в другие регионы России.