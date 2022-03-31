Москва, 31 марта, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Сын действующего президента США Хантер Байден в своей переписке с сотрудниками Пентагона и его подрядных компаний, подтвердил, что биолаборатории на Украине занимались вовсе не наукой, сообщил 31 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

Он напомнил о причастности инвестиционного фонда, которым руководит Хантер Байден, к финансированию биологических программ США на территории Украины.

«Перед Вами переписка сына действующего Президента США с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ.

Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний «Black and Veach» и «Metabiota».

Опубликованная переписка свидетельствует о том, что истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных.

Так, в одном из писем вице-президент «Metabiota» отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «…культурной и экономической независимости Украины от России…», что довольно странно для биотехнологической компании», — отметил Кириллов.