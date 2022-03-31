Бразилиа, 31 марта, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару обнародовал список из девяти министров, которые покинут свои посты для участия в президентских и региональных выборах 2022 года. Об этом сообщает 31 марта новостное агентство Folha de S.Paulo.

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Согласно избирательному законодательству Бразилии, при решении баллотироваться на выборах министры обязаны покинуть свои посты минимум за шесть месяцев до предстоящих выборов, которые состоятся в первые выходные октября.

Таким образом, свои должности покинут министры труда, инфраструктуры, гражданства, сельского хозяйства, туризма, наук и технологий, а также глава государственного секретариата и министерства по делам женщин.