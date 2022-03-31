Симферополь, , 17:07 — REGNUM Бывший председатель правления одного из садоводческих потребительских кооперативов предстанет перед судом по обвинению в махинациях с земельными участками, сообщили 31 марта в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативных сотрудников ГУЭБиПК МВД по Республике Крым.

Крым Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно материалам дела, с ноября 2015 года по октябрь 2020 года обвиняемый предоставлял гражданам за денежное вознаграждение земельные участки, которые принадлежали членам кооператива. Также он изготавливал поддельные членские книжки, внося в них заведомо ложные сведения о членстве в кооперативе и праве на земельные участки. Всего, по подсчётам следствия, обвиняемый получил за это около 1,6 млн рублей.

Следователями было проведено более 50 допросов потерпевших, проведён комплекс экспертиз. Сам обвиняемый свою вину признал в полном объёме. В ближайшее время он предстанет перед судом.