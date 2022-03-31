Москва, , 17:06 — REGNUM Биолаборатории США вызывали много вопросов даже у спецслужб Украины, сообщил 31 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на Украине.

Биологическое оружие Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США

В распоряжении Минобороны РФ имеется докладная записка Херсонского управления СБУ, в которой указывается усиление биологической угрозы из-за деятельности американских биолабораторий.

«Необходимо отметить, что деятельность компании «Black and Veach» вызывала множество вопросов даже у украинских спецслужб. Так, еще в 2017 году херсонское управление СБУ в своей докладной записке указывало:

Цитата: «…в последнее время актуализировалась потенциальная угроза ухудшения эпидемической ситуации в нашей стране, обусловленная намерениями DTRA через компанию «Black and Veach» установить контроль за функционированием микробиологических лабораторий Украины, проводящих исследования возбудителей особо опасных инфекций, которые могут использованы для создания или модернизации новых типов биологического оружия…» Конец цитаты, сказал Кириллов.

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