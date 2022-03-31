Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении директора компании «Петрострой» Дмитрия Ипатова, которого обвиняли в обмане участников долевого строительства на сумму 270,7 млн рублей. Об том 31 марта сообщили в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Суд

Напомним, Дмитрий Ипатов был задержан полицейскими в зоне вылета в «Пулково» в марте 2021 года, когда он вместе с семьей готовился улететь на Занзибар. Его обвинили по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости).

Как полагало обвинение, Ипатов незаконно, в нарушение требований действующего законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, привлек денежные средства 173 граждан в общей сумме 270 737 169 рублей. Однако не завершил строительство и ввести в эксплуатацию ЖК «Лампо» в Мурино (Ленобласть), денежные средства не вернул.

«Стороной защиты было заявлено ходатайство о прекращении дела с назначением судебного штрафа, так как преступление, вмененное Ипатову, средней тяжести, Ипатов впервые привлекается к уголовной ответственности, загладил вред, сделав благотворительный взнос в фонд «Алеша» в размере 100 тыс. рублей», — отметили в ОПС.

Кроме того, поскольку по уголовному делу отсутствуют ущерб и потерпевшие, объяснила свою позицию защита подсудимого, негативных последствий не наступило, преступление носит формальный состав и внесение добровольного взноса является единственной возможностью восстановить те законные интересы общества и государства, которые были нарушены.

«Суд уголовное дело и уголовное преследование Ипатова прекратил, назначив меру уголовного-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 тыс. рублей», — подытожили в ОПС.