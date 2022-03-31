Бишкек, 31 марта, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Тарифы на электроэнергию в Киргизии в 2022 году меняться не будут. Об этом заявил министр энергетики Доскул Бекмурзаев на пресс-конференции сегодня, 31 марта.

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По словам высокопоставленного чиновника, в прошлом году правительство утвердило тарифную политику до 2025 года, а потому поднимать расценки на энергоснабжение не планируется.

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Также глава Минэнерго сообщил о том, что все местные энергокомпании объединят в две крупных.

«Одна будет заниматься выработкой электричества — в нее войдут все крупные гидроэлектростанции, Бишкекская и Ошская ТЭЦ, а также столичные теплосети. Вторая будет заниматься передачей и распределением электроэнергии — её создадут на базе «Национальной электрической сети Киргизии», присоединив к ней четыре распредкомпании», — пояснил он.

Министр энергетики отметил, что благодаря слиянию распределительных компаний удастся сэкономить более 1 млрд сомов (около 1,05 млрд рублей по текущему курсу).

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