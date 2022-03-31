Ростов-на-Дону, 31 марта, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В Россию с начала эвакуации мирного населения Донбасса прибыли около 530 тыс. беженцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 31 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

«С начала эвакуационных мероприятий на территорию России прибыло почти 530 тыс. человек, в том числе более 100 тыс. детей», — уточнили в ведомстве.

Психологическую поддержку людям оказывают 166 психологов МЧС России.