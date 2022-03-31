Ярославль, , 17:22 — REGNUM Строительство волейбольного центра во Фрунзенском районе Ярославля будет продолжено. Об этом рассказали в департаменте строительства Ярославской области.

Строительство волейбольного центра в Ярославле Yarregion.ru

Ранее вопрос, не будет ли заморожена стройка в связи с санкциями, задавали депутаты областной думы.

«Подрядчик уже сделал предзаказ на поставку металлоконструкций. Их будут производить в нашем регионе, что очень важно. Таким образом мы сможем финансово поддержать ярославских производителей строительных материалов. Строительство волейбольного центра реализуется за счет государственного бюджета и средств инвестора. Всего — более пяти млрд руб. В связи с текущей экономической ситуацией и ростом цен на стройматериалы решили обратиться за дополнительной суммой в Министерство спорта РФ. Сейчас документы находятся на рассмотрении. Надеемся, решение будет принято в положительную сторону», — рассказал директор регионального депстроя Виктор Жучков.

Сейчас на стройке занято 130 человек — они завершают устройство фундаментов под арену, а параллельно прокладывают инженерные сети. Объект планируют сдать также, как и ранее — к четвёртому кварталу 2023 года.