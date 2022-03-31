Казань, , 16:58 — REGNUM В Татарии с начала пандемии провели 5 870 098 лабораторных исследований для выявления заражения коронавирусом. Соответствующие данные 31 марта опубликованы на сайте республиканскего управления Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, в республике за последние сутки выявлено 270 носителей новой коронавирусной инфекции. На коронавирус за минувший день провели 11 988 тестирований.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии всего зарегистрировано 137 248 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 128 398 пациентов, скончались 1867 человек.

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