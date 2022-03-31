Бишкек, , 16:56 — REGNUM Южная Корея согласилась увеличить с 1000 до 1800 количество квот для трудовых мигрантов из Киргизии. Об этом заявил директор центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, соцобеспечения и миграции Кубандык Акматбеков на пресс-конференции.

Киргизы

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По его словам, за 15 лет с момента подписания межправительственного соглашения о трудоустройстве в Южной Корее успели поработать чуть больше 5000 киргизстанцев.

Также стало известно о том, что Великобритания и Киргизия заключили соглашение на временное, на срок до шести месяцев, трудоустройство 1000 киргизских мигрантов на фермах в Англии и Шотландии в качестве сезонных рабочих.

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