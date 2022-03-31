Казань, , 17:21 — REGNUM У молодого человека из Казани лжесотрудник банковской организации выманил 725 тыс. рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает городское управление МВД России.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Пострадавшему поступил звонок с неизвестного номера, ответив на который, он услышал голос робота. Якобы на имя молодого человека оформлен кредит на 400 тыс. рублей. Если займ не проводился, то необходимо набрать на клавиатуре телефона цифру «1». После проведенной операции звонок был переадресован. Разговор продолжил якобы сотрудник службы безопасности банка. Он узнал об оформлении кредита и видит операцию по снятию денежных средств путем QR-кода. Данные действия потерпевший не совершал. Тогда незнакомец убедил заявителя о возможных мошенниках. Чтобы отменить операцию необходимо создать QR-код для снятия денег и предоставить его сотруднику на мессенджер. У казанца после этого со счета списались 70 тыс. рублей. Аферист пояснил это техническими работами банка, деньги вернут в ближайшее время. Затем мошенник поинтересовался у пострадавшего наличием счетов в других банках. По просьбе звонившего горожанин перевел на продиктованные счета и телефонные номера еще 655 тыс. рублей, якобы для защиты накоплений. После этого должен был позвонить другой финансовый работник. Когда звонка не последовало, молодой человек сам связался с банком, где и вскрылся обман.

ИА REGNUM напоминает, пожилых жителей Татарии злоумышленники пугают дефолтом и убеждают поменять деньги.

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