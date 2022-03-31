Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Платье американской актрисы Сары Джессики Паркер с премьеры сериала «И просто так» выставили на аукционе. Об этом 31 марта пишет портал SRSLY.

Сара Джессика Паркер Bjoertvedt

Все деньги, полученные с продажи платья пойдут в ЮНИСЕФ. Стартовая цена лота составляет $5 тыс. «Для меня было честью надеть это платье на премьеру «И просто так» в декабре прошлого года, и я польщена тем, что в сотрудничестве с моими друзьями из Oscar de la Renta продаю его на аукционе… Пришло время попрощаться с этим платьем, я с нетерпением жду, когда увижу, в чьем шкафу оно будет жить дальше», — поделилась Паркер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2022 года «И просто так» продлили на второй сезон. Шоу является продолжением сериала «Секс в большом городе».

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