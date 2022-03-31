Белгород, , 16:55 — REGNUM Помощь в решении вопросов по оформлению документов и трудоустройства окажут беженцам из Луганской и Донецкой Народных республик в СУ СК по Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Пункт временного размещения для беженцев Https://belregion.ru

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С вынужденными переселенцами 30 марта в одном из пунктов временного размещения встретился и. о. руководителя регионального СК Шихбала Амирсеидов. Так, молодая семья из ЛНР рассказала, что за три дня до начала боевых действий у них родился ребёнок. Оформить документы на младенца родители не успели, спешно покинули территорию боевых действий и сейчас хотят получить свидетельство о рождении ребёнка на русском языке, а также узнать о порядке упрощённой процедуры вступления в гражданство РФ.

У жителя ДНР, получившего ранение в ходе боевых действий, в другом регионе проживает дочь, добраться до которой самостоятельно он не в силах. У другой женщины супруг остался в Донецке, а она с шестимесячным ребёнком эвакуировалась в Белгород и просит помочь ей с организацией медицинского осмотра и плановой вакцинацией малыша. Ещё одна жительница ДНР с дочерью-школьницей имеют гражданство РФ, девочка посещает школу в ПВР, а сама она собирается найти работу.

В региональном СК беженцам окажут посильную помощь в решении социальных вопросов семей.